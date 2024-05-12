iPad 成功与否，都已经彻底与苹果的生意解绑。

作者 | Jesse

编辑 | 靖宇

某种程度上，苹果终于复兴了 iPad Pro。

今年的新 iPad Pro 是史上最薄、最轻，同时在性能，特别是屏幕性能上毫不妥协的一代 iPad Pro。对比过去几年，因为采用 mini LED 屏幕，导致机器厚度、重量、功耗都显著增加，可以说，最新的 iPad Pro 终于回归了硬件迭代的「正轨」。

但这样一代最好的 iPad Pro，并没有得到最高的关注度。

发布会在一个小时内结束，舆论的反馈也只能算不温不火。人们期待的已经不再是一代「最轻、最薄、最强」的 iPad，而是苹果在 AI 上的大动作。这个大动作，至少要等到下个月的 WWDC24 上才会公布。

发布会后，苹果股价在小幅震荡中持平。苹果公司的发展和命运，已经不再与 iPad 息息相关。

01、「复兴」iPad Pro

如果你是一个老 iPad Pro 用户，这将是一代你很难挑出毛病的 iPad Pro。

一方面它终于回归了轻薄。13 寸机型相比上代的 12.9 寸，重量减少了 15%，厚度减少了 20%，让它成为了苹果历史上最薄的产品，比 iPod nano 还薄。11 寸机型则几乎是有史以来最轻的 iPad Pro，446g 的重量与早年间比它小一圈的 9.7 寸 iPad Pro 持平。

但在最核心的屏幕性能上，iPad Pro 却没有任何妥协。新的双层 OLED 屏幕不仅保持了与 mini LED 同样的 HDR 峰值 1600 尼特亮度，同样的最高 120Hz 动态刷新率，还把这块最先进屏幕同步配置在了 11 寸机型上，不再是 12.9 寸独占的功能。

配合新的 OLED 屏幕，苹果还为 iPad Pro 增加了抗眩光的「纳米纹理玻璃」选项，相比普通玻璃贵 800 块钱，但要 1TB 以上储存的机型才能选配。这意味着最便宜的雾面屏 iPad Pro，即 1TB 的 11 寸机型，价格也要来到 14899 元。

今年的 iPad Pro 采用了双层 OLED 显示屏 | 图片来源：Apple

除了 OLED 屏幕带来的厚度和功耗改进，新 iPad Pro 还跳过 M3，直接采用了 M4 芯片。相比 M3，M4 芯片采用了同样的 3nm 制程，但增加了两个 CPU 效率核心，使 CPU 变成了「4 大 6 小」的 10 核架构。M4 还配备了新的「显示引擎」，可用于控制屏幕亮度、色准，以及最关键的，控制 iPad Pro 上的「双层 OLED 屏幕」。

尽管在实测之前，很难说这些变化会对实际性能和功耗带来多大改进，但很显然，苹果希望推动 iPad Pro 进一步增强能效，回归轻薄。

M4 芯片增加了两个能效核心，或许有利于进一步控制功耗 | 图片来源：Apple

这是过去几年 iPad Pro 最大的问题所在：拥有最先进芯片、屏幕的 iPad Pro，却变得越来越笨重。之前的 12.9 寸 iPad Pro 加上妙控键盘，甚至比 13 寸 MacBook Air 更重更厚。

而现在，iPad Pro 的便携性终于得以复兴。新的妙控键盘也经过重新设计，将材料从之前的塑料换成了铝，以及换上了一块更大的玻璃触控板。苹果没有公布新键盘的确切重量，但可以确定的是，它也比前代更薄更轻。

除键盘之外，苹果还发布了新的 Apple Pencil Pro，配备了更多传感器，改进了交互，售价与上代同样是 999 元，并没有因为多一个 Pro 而涨价。

Apple Pencil Pro 增加了传感器，能完成旋转控制等功能 | 图片来源：Apple

最后，苹果也发布了新的 iPad Air。新 iPad Air 在尺寸上与 iPad Pro 对齐，也有了 11 和 13 寸两个选择，但它们都比同尺寸的 iPad Pro 更厚更重。

所以 Air 在这里的含义，可能仅仅代表你要支付的钱的重量。

02、iPad 的定位难题

对老用户，特别是一大批还在用 2018 款 iPad Pro 的「钉子户」来说，新 iPad Pro 或许是非常值得更新的一代，但它依然难以解开 iPad 真正的自我定位难题。

从 iPad Pro 推出伊始，苹果就一直在推动 iPad 进入生产力领域。早年间苹果出过一个广告片，片中小女孩用 iPad Pro 干了各种各样的事情，最后妈妈问她你在用电脑干什么，她反问，「电脑是什么？」

苹果一直在暗示，iPad 将会成为下一代年轻人的「电脑」。

过去几年，iPad Pro 在形态和技术上也确实不断向 MacBook 靠拢，不仅支持了鼠标，配备与 Mac 一样的 M 系列芯片，这一代就连妙控键盘也开始采用与 MacBook 一样的铝制外壳和玻璃触控版，来增加它的强度和质感。

新 iPad Pro 上的两个细节设计，也暗示着这一变化。一是前置摄像头，从与 iPhone 类似的「顶部」，被挪到了「侧边」上。早期用户使用 iPad 自拍或视频通话时，往往是竖着拿的，但现在，越来越多用户开始将它横放在桌子上开电话会。以及苹果还取消了 iPad Pro 与 iPhone 同步的摄像头配置，将后置摄像头「减配」至单摄。显然，没有多少用户会用 iPad Pro 这颗后置拍照。

新的妙控键盘改用了金属铝材质，更轻且更耐用 | 图片来源：Apple

硬件上，iPad 确实越来越像一台 Mac 了。与此同时，它的软件能力，却依然受到 iPadOS 的局限。这次新 iPad Pro 发布的同时，苹果还发布了新的 iPad 版 Final Cut Pro 和 Logic Pro，增加了一系列功能。即便如此，它们依然无法和 macOS 版的相提并论，连苹果自己都在介绍时说，这些 App 的存在是让 Mac 用户能够「延伸它们的工作流」。

问题并不只出在 App 上，macOS 拥有的是数十年积累下的 Web 生态，从最基本的邮件、文档、Office 套件，到今天最受关注的 AI，普通打工人 90% 的工作可能都是围绕浏览器展开的。但 iPadOS 直到今天，连一个真正全功能的浏览器都没有。

技术上，苹果完全可以给 iPad 装上一个 macOS，让它成为一台真正的电脑。但这样又必然会向上挤压到 Mac 的生态位。所以到最后，iPad 用户更多的使用场景依然停留在「看视频、玩手游」，这些移动场景的娱乐功能上。

诞生之初，iPad 的定位是「更大更便宜的 iOS 设备」，它能干的事情和 iPhone 更类似，只是不具备 iPhone 那么便捷的通讯和网络能力。后来，随着大屏 iPhone 的普及，苹果开始让 iPad 开始向 Mac 靠拢，推出 iPad Pro 并直到今天。

从始至终，iPad 都是被「夹在中间」的一款设备，从未摆脱尴尬的定位。

根据苹果的财报数据，iPad 在 2023 年因为缺乏更新，销售收入相比 2022 年整体下滑了约 20%，为 248 亿美元。在苹果公司总收入的占比跌至 6%，低于 Mac、可穿戴设备、软件服务和 iPhone，成为苹果版图里最小的一块拼图。

考虑到 AI 逐步成为产业热点，如果苹果接下来也将发展重心进一步向 AI 倾斜，并成功转化为收入增长。未来苹果的业绩增长会进一步依赖于软件服务，而不是 iPad。

可以说，苹果公司的未来发展和关键命运，将愈发与 iPad 解绑。

这或许并不只是苹果一家的问题。

过去十几年，电子消费品的演进主轴是围绕硬件展开的。从 CPU、显卡，到屏幕分辨率、机身厚度，数码产品的迭代可以说就是在追着「更轻、更薄、更强」的目标前进。每一次跨越式创新，都是以硬件、设计为基础。

但现在，情况已不再如此，至少目前最炙手可热的生成式 AI 产品，核心模型都跑在服务器上，用户通过任何一台电脑的浏览器就可以访问，与终端设备的性能关系并不大。

此时推出一款性能强大，设计优美的平板电脑，即便它再优秀，也依然要向用户交付一个更充分的购买理由才行，这是 iPad Pro 自诞生之日起，始终绕不开的问题。

最后值得一提的是，新 iPad Pro 还新加入了 2TB 的储存选项，意味着如果选到满配，你最多可以花费 27746 元，购买一台 iPad Pro。

「我再看看」，可能是大部分消费者的第一反应。

本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：Jesse

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。