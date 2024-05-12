因自动紧急制动系统无故启动，美国 NHTSA 再次对 Fisker 汽车展开调查

IT之家 5 月 12 日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周五对 Fisker Ocean SUV 展开了一项初步调查。该调查针对的是在 2023 年生产的 6,813 辆汽车，此前有用户投诉称该车配备的自动紧急制动系统在前方没有明显障碍物的情况下会意外启动。

监管机构表示，缺陷调查办公室收到了八起投诉，均指控这些车辆的自动紧急制动系统在车辆前方没有明显道路障碍物的情况下启动，导致车辆突然减速，其中有三起投诉称事故造成了人员受伤。

据IT之家了解，NHTSA 的初步评估将调查潜在问题的影响范围和严重程度，以评估其对安全的影响。调查也可能以不采取任何后续行动的方式结案。

此次调查加剧了 Fisker 的困境，该公司此前因三起事故正接受 NHTSA 的调查。上个月，NHTSA 还收到投诉称该公司电动汽车的车门有时无法打开。

今年 2 月，Fisker 公司因“持续经营能力存在疑问”而引发市场担忧，随后其股票从纽约证券交易所退市，与一家大型汽车制造商的潜在交易谈判也在 3 月破裂。

这家初创公司在 4 月表示，未能按期在 30 天宽限期内支付 2026 年到期的一部分债务的约 840 万美元利息。由于资金短缺，该公司周二启动了其奥地利分公司的破产程序，正寻求战略性方案筹集资金以履行其债务义务。

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