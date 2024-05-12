特斯拉德国工厂被指污染环境，上千人抗议扩建

IT之家 5 月 12 日消息，超过 1000 名环保人士周六参加了针对特斯拉位于柏林郊外格林海德的电动汽车工厂的抗议游行，此前一天抗议活动中还发生了冲突并且有人被捕。

示威者从附近的一个火车站出发，前往埃隆・马斯克位于格林海德的唯一欧洲特斯拉生产基地。此次活动由多个组织联合发起，旨在警告电动汽车生产的环境危害，同时也对其他汽车制造商提出批评。

一些抗议者高喊“增加水资源保护！”的口号，周五发生的警民冲突让现场气氛一度紧张。

“不管是特斯拉、大众还是奔驰，汽车公司及其政治支持者们都在出卖我们的生命之源，”“扰乱特斯拉”组织发言人露西亚・门德 (Lucia Mende) 在计划的示威活动之前表示，“我们必须阻止这种情况，而且一定会阻止它。”

格林海德的公民倡议组织则指责特斯拉公司和勃兰登堡州政府没有足够重视当地居民的利益。“他们一意孤行，不听取当地居民的意见，”发言人施特芬・肖尔赫特 (Steffen Schorcht) 说，“这只会服务于特斯拉的利益。”

另一个联盟则聚焦于水资源供应问题。“特斯拉的豪华汽车在全球范围内污染环境并消耗稀缺的饮用水，” 发言人卡罗琳娜・德热沃 (Karolina Drzewo) 说。她批评了工厂计划扩建却没有被叫停的决定，尽管格林海德的公民投票大多数都反对扩建。该联盟呼吁人们摒弃“低效且破坏气候的个人交通工具”。

IT之家注意到，马斯克在周五深夜于其社交媒体平台 X 上回应了这些批评：“有些非常奇怪的事情正在发生，特斯拉是唯一一家受到攻击的汽车公司！”

特斯拉自 2022 年以来一直在格林海德生产电动汽车，该公司一直否认环境方面的指控，声称其水资源消耗量已经下降并且低于行业平均水平。

当地警方做好了应对周六抗议活动的准备。“我们对此保持警惕，”一名警方发言人表示。当地的一个高速公路连接口被封锁，警方建议驾驶者避开该区域。当地警方发言人补充说，周五晚上和周六早上局势一直保持平静。

周五，当活动人士试图进入特斯拉工厂时，示威者与警察发生了多次冲突，警方使用了胡椒喷雾和警棍。据警方称，有多名抗议者和 21 名警察受伤，16 人被拘留。

周五特斯拉工厂没有进行生产。然而，该公司的一名发言人表示，这是因为员工在周四的公众假期后被授予了一天假期。

格林海德的抗议活动始于周三，并将持续到周日。抗议活动针对特斯拉的扩张计划，该项目将包括一个货运站，并需要砍伐森林。同时，抗议者也对电动汽车生产本身提出了批评。

在格林海德的公众咨询中，大多数人投票反对工厂扩建，之后市政当局和特斯拉方面表示将减少砍伐的森林面积。

活动人士在特斯拉工厂附近建立了一个抗议营地，自 2 月下旬以来一直占领着那里的树屋。

此外，由于输电塔遭到纵火袭击，特斯拉格林海德工厂不得不在 3 月份停产几天，一个左翼极端组织声称对此次袭击负责。

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