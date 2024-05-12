测试显示特斯拉 FSD 完胜奔驰 Drive Pilot，马斯克称至少领先 5 年

IT之家 5 月 12 日消息，近日特斯拉 FSD 和奔驰驾驶辅助系统展开了一场较量，结果令人意外。尽管奔驰 Drive Pilot 系统获得了美国特定路段的 L3 级自动驾驶认证，但其日常使用的驾驶辅助功能却远不如特斯拉的 FSD。

此前，《消费者报告》（Consumer Reports）将奔驰驾驶辅助系统评为优于特斯拉 FSD（Supervised）。与雷克萨斯此前在辅助驾驶系统排名中拔得头筹类似，奔驰的优势在于其能更好地让驾驶员保持专注并及时反应，以及提醒驾驶员何时可以安全使用系统。

然而，最近的一段对比测试视频却颠覆了这一认知。视频中，奔驰的驾驶辅助系统在驾驶过程中犯下了一系列低级错误，例如偏离道路或将转弯车道误判为直行车道。这些问题在特斯拉 FSD 早期版本也曾出现过，但目前测试的 FSD v12 版本全程无需任何驾驶员干预。

IT之家注意到，视频显示奔驰驾驶员足足有 44 次不得不接管车辆以避免事故发生，特斯拉 FSD 的表现明显更胜一筹。值得一提的是，奔驰的系统使用了激光雷达等额外的传感器，而特斯拉仅依靠摄像头视觉方案（Tesla Vision）就实现这样的成绩。

埃隆・马斯克也观看了该测试视频，并表示特斯拉至少领先 5 年。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。