总额 7000 万元，杭州两城区发放新一轮购车补贴

IT之家 5 月 12 日消息，IT之家从“杭州发布”微信公众号 5 月 12 日消息，日前，杭州萧山区、临平区推出 2024 年新一轮购车补贴，补贴总额共计 7000 万元。

具体补贴详情如下：

萧山区

一、执行时间：2024 年 4 月 26 日 —6 月 30 日期间，萧山区二季度汽车消费补贴在原先 3000 万元的基础上，再追加 5000 万元额度，申领规则参照《萧山区二季度汽车消费补贴发放方案》，先到先得，领完即止！亲清在线系统申领开始时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9 点整。

二、补贴总额：5000 万元（用完即止）

三、补贴标准：

1.购车价格（不包括相关税费，下同) 在 10 万元（含）—20 万元的补贴 2000 元；

2.在 20 万元（含）—30 万元的补贴 4000 元；

3.在 30 万元 (含) 以上的补贴 6000 元。

临平区

一、执行时间：2024 年 4 月 23 日－6 月 30 日期间，在确定清单内企业处购买 7 座以下（含 7 座）乘用车，包括新能源汽车、符合国六及以上排放标准的燃油汽车（含油电混合）小客车新车的个人或单位。每个个人或单位限补贴 1 辆。

二、补贴总额：2000 万元

三、补贴标准：

1.车价 10 万元（含）——20 万元，补贴 2000 元；

2.车价 20 万元（含）——30 万元，补贴 4000 元；

3.车价 30 万元（含）以上，补贴 6000 元。

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