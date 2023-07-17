车规级 MCU 出货量大增，四维图新上半年营收预计 14.5~15.5 亿元

IT之家 7 月 17 日消息，四维图新科技股份有限公司成立于 2002 年，是数字地图、自动驾驶、汽车电子芯片、智能座舱、位置大数据和乘用车、商用车智能网联解决方案提供商。

四维图新 2023 年半年度业绩预告显示，该公司预计上半年实现营收 145,000 万元–155,000 万元；预计归属于母公司所有者的净亏损为 33,634.08 万元–25,872.37 万元，同比亏损扩大 856.30%-635.62%。

四维图新预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为 33,744.11 万元–25,957.01 万元，比上年同期扩大 853.31%-633.31%；预计基本每股亏损 0.1476 元–0.1135 元。

公告中提到：受宏观环境和经济增速放缓影响，汽车行业价格竞争愈演愈烈并向产业链传导，零部件供应商的利润空间遭到不断压缩，公司汽车行业相关板块毛利下滑。

据IT之家此前报道，IDC 在去年底发布的报告显示，四维图新在国内市场高精度地图解决方案提供商中排名第二。

四维图新还宣布与宝马 (中国) 汽车贸易有限公司签署许可协议。四维图新将为宝马集团在中国市场的下一代自动驾驶功能提供 ADAS（高级驾驶辅助系统）地图、HD（高精）地图及 LBS（基于位置的服务）等产品及服务。

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