二十年以来最强地磁暴来袭，我国多地可见极光

IT之家 5 月 12 日消息，据国家空间科学中心消息，北京时间 2024 年 5 月 11 日 2:00-8:00，地磁发生强烈扰动，Kp 指数连续 6 小时达到最强地磁暴等级（Kp=9），为 2004 年 11 月以来最强地磁暴。此次地磁暴事件是由 8-9 日爆发的多个全晕日冕物质抛射到达地球共同引起，预计未来 11-13 日地磁仍将维持在大地磁暴水平。

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作为最典型的太阳爆发活动，一次日冕物质抛射过程能将数以亿吨计的太阳物质以数百千米每秒的高速抛离太阳表面，不光是巨大质量与速度汇聚成的动能，它们还携带着太阳强大的磁场能，一旦命中地球，就会引发地磁场方向与大小的变化，即地磁暴。

IT之家注意到，受特大地磁暴影响，5 月 11 日凌晨新疆阿勒泰地区富蕴县乌鲁木齐南山、博州赛里木湖、内蒙古锡林浩特市等多地出现罕见极光。

此外，受地磁暴影响，我国大部分地区电离层将会出现扰动，短波通信和导航定位会受到不同程度的影响；高层大气密度显著增加，将导致低轨卫星轨道衰减加剧。

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