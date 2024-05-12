滴滴回应 7 分钟路程收 1414 元：初步判断是司机误输导致

IT之家 5 月 12 日消息，近日，一名上海网友在滴滴小程序中发现有一条未支付信息，竟然是 2017 年的一张 1414 元的出租车出行单子，而整个行程只有 2 公里左右 7 分钟，而滴滴客服的回复是“正常，支付就行”。

IT之家注意到，滴滴出行官微今晚做出了回应，其首先因平台客服未能及时处理好相关问题向用户致歉。滴滴称，乘客所述订单时间在 2017 年 10 月 22 日，预估里程 1.588km ，金额应为 14 元，但账单金额为 1414 元，账单是未完成状态。经核查，该笔订单费用存在异常，初步判断是当时司机误输入 2 遍导致。非常抱歉，客服已再次联系乘客，并已修改订单金额。

滴滴还称，目前，当出租车司机输入车费与实际行驶里程、预估价之间存在异常时，平台会进行拦截并提醒司机核对车费。此外，开通免密支付的用户也无需担心，如果车费异常，滴滴会拦截账单不会自动支付，须乘客手动确认并支付。此外，滴滴「车费卫士」覆盖绕路、未坐车收费、多收附加费等八大场景，当乘客使用网约车发生上述场景的车费异常问题时，「车费卫士」会分级启动拦、退、赔三大功能，确保用户打车费用透明合理。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。