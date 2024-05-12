何小鹏兑现“打骨折”承诺，亲自向蔚来李斌交付小鹏 X9

IT之家 5 月 12 日消息，综合小鹏汽车官微、小鹏创始人何小鹏及蔚来创始人李斌个人微博，何小鹏已经于 11 日兑现此前“打骨折”卖车的承诺，将一辆小鹏 X9 亲自交到李斌手上。

何小鹏当晚也发微博晒出二人搞怪合影，并透露自己前往合肥拜访大众和蔚来，顺便给李斌交付 X9，“晚上两个创业狗碰巧一班高铁去上海。”李斌则在下方回复道“一起在忙并快乐的路上”，何小鹏则笑称，“这就是今天发布的乐道火车版”。

IT之家附前情提要：去年 12 月份，李斌亲自驾驶蔚来 ET7 测试自家的 150 度电池包，并在直播过程中连线了何小鹏。他表示，待小鹏 X9 发售后，自己要买一辆支持小鹏，但要“打骨折”。

今年 3 月中旬，李斌、何小鹏在中国电动汽车百人会论坛中见面。李斌再次提醒何小鹏兑现“骨折价”的承诺，后者决定个人补贴一半车款，给出五折“友情价”，李斌后续还表示会为小鹏汽车出一份试驾报告。

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