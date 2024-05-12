假借“维修宽带”名义上门安装电诈专用“黑盒子”，一犯罪嫌疑人被抓

IT之家 5 月 12 日消息，据《北京晚报》周六报道，朝阳公安分局花家地派出所民警在下去走访时接到居民王大爷反映，在数天之前，“宽带公司”的“工作人员”到自己家里维修宽带网络之后，家里的固定电话就不能用了。

经仔细查看，导致王大爷家里固话无法使用的“元凶”实为电话线终端的黑色“机顶盒”样式设备。据报道，该设备是一种名为 VOIP 的语音网关设备，其可将境外网络信号转化为本市固话信号，通电连接就能自动进入持续工作状态，且由于安装在居民家中，十分隐蔽。



受害家庭在被安装上述设备之后，网线就会悄无声息地被电诈团伙利用，从事诈骗活动。而经过 VOIP 信号转换，其他（北京）市民在接到境外诈骗电话时便会显示为 010 开头的固定电话，由此来降低诈骗对象的警惕性。

最终，在王大爷反映该情况次日后，嫌疑人再次在辖区出现并试图进行“上门网络维护服务”时，被民警当场抓获。据悉，团伙的其他成员会冒充宽带公司客服随机拨打电话，以免费增加带宽或进行信号检修等理由预约上门业务。预约成功后，便联系嫌疑人，告知其安装地点，指使他上门安装。一个月内，该嫌疑人依照“指示”安装了几十台 VOIP 设备，获利近万元，受害对象以老年人居多，嫌疑人已被朝阳警方刑事拘留。

当地警方提醒，如接到宽带客服人员的电话或有工作人员直接敲门，以信号检修、升级网速等为由提供免费服务的，请第一时间拨打官方公布的客服电话进行业务核实。如家中被安装了可疑“黑盒子”请第一时间报警求助。

据IT之家此前报道，去年 12 月在上海也出现了类似的电信诈骗形式：不法分子以上门检修网络的名义加装新型信号设备，导致家中座机无法使用。当地民警发现，受害人家中电话线“黑色机顶盒”实为加装路由器和流量卡后的一款 GOIP 设备，可将境外网络信号转化为本市固话信号，通电连接后就能自动进入持续工作状态。同样的，境外电话也会被伪装成上海市（021 开头）的固定电话。

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