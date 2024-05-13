搭高通骁龙 X Plus 处理器，消息称联想将推 IdeaPad Slim 5 Gen 10 笔记本

IT之家 5 月 13 日消息，消息源“_h0x0d_”近日透露联想将推出一款采用高通骁龙 X Plus（X1P-64-100）芯片的 IdeaPad Slim 5 Gen 10 笔记本。

据介绍，高通骁龙 X Plus 芯片采用 10 核心 Oryon CPU 内核，配备了“6+4”架构，最高主频达 3.4GHz，总缓存 42MB，内存带宽达 136GB/s，号称“CPU 性能领先苹果 M3 处理器 10%”，搭载的 Adreno GPU 可支持最高 3.8TFLOPS 的算力，并且通过集成 NPU 算力可达到 45 TOPS。

参考目前在售 IdeaPad Slim 5 笔记本，该机采用金属机身，可选 14（IT之家注：1200p 60Hz 面板）/16（注：1600p 60Hz 面板）英寸版本，配备 2 个 USB-C 接口、2 个 USB-A 接口、1 个 microSD 卡槽、1 个 HDMI 接口、1 个 3.5mm 音频接口，有望于 6 月台北电脑展中展出。

此外，先前灵越 Inspiron 14 Plus 7441 硬件跑分已经现身 Geekbench，该机将采用骁龙 X Elite X1E-80-100，起步 16GB RAM。

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