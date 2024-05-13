vivo 领跑 2024 年 Q1 印尼智能手机出货量，小米 OPPO 排名二、三

IT之家 5 月 13 日消息，根据 Counterpoint 的最新报告，2024 年第一季度印尼智能手机出货量同比增长 4%，中国品牌继续大放异彩。

IT之家附各品牌市场份额：

vivo 手机占据 19.2% 市场份额，去年同期为 17.4%，同比增长 16%；

小米手机占据 18.6% 市场份额，去年同期为 12.5%，同比增长 55%；

OPPO 手机占据 17.0% 市场份额，去年同期为 23.0%，同比下滑 23%；

三星手机占据 16.7% 市场份额，去年同期为 18.3%，同比下滑 5%；

realme 手机占据 9.8% 市场份额，去年同期为 11.9%，同比下滑 14%；

其他手机占据 18.5% 市场份额，去年同期为 16.9%，同比增长 14%；

▲ 图源 Counterpoint

Counterpoint 分析称，由于入门级市场（小于 200 美元）的出货量减少，OPPO 和三星的市场份额同比下降。中端市场（200-399 美元）在 2024 年第一季度同比增长 37%，达到 27% 的份额，这一增长是由小米、三星和 vivo 推动。

此外，印尼该季度 5G 智能手机出货量同比增长 77%，占智能手机总出货量的 29%。这一增长由 vivo 和 OPPO 引领，合计份额为 39%。由于 5G 扩张缓慢，厂商仍在考虑在印尼市场推出 4G 智能手机。





参考

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