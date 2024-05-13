2024 款七彩虹隐星 G15 笔记本开售：i7-13620H + RTX4060 售 5799 元

IT之家 5 月 13 日消息，七彩虹在 5 月 9 日推出了 2024 款隐星 G15 游戏本，这款游戏本采用“i7-13620H + 16GB RAM + 512GB 存储空间 + RTX4060”配置，将于今天 10:00 在京东现货开售，首发价 5799 元。

据介绍，这款笔记本搭载 10 核心 16 线程英特尔酷睿 i7-13620H 处理器，配备双 DDR4 SO-DIMM RAM 插槽与双 PCIe 4.0 M.2 2280 固态硬盘插槽，预装 16GB 双通道 RAM 与 512GB 固态硬盘，同时采用英伟达 RTX 4060 Laptop 显卡（所谓 4060MQ），支持双显三模，使用“双 LCP 涡轮风扇、10mm + 8mm 热管”散热配置。

屏幕方面，隐星 G15 采用一块 15.6 英寸 2560x1440 分辨率 165Hz 的 IPS 电竞屏，覆盖 100% sRGB 色域，不过官方没有公布这款面板的亮度信息。

接口方面，IT之家注意到这款笔记本支持 Wi-Fi 6，配备 1 个 USB-C 3.1 Gen 2 接口、3 个 USB-A 3.1 Gen 1 接口、1 个 3.5mm 接口、1 个 RJ45 接口、1 个 HDMI 接口。

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