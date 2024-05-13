可用 AI 写 Java 程序，甲骨文推出 Oracle Code Assist 编程助理

IT之家 5 月 13 日消息，继微软、OpenAI、谷歌等厂商后，甲骨文加入了开发 AI 编程助理的阵营，该公司最近推出了名为 Oracle Code Assist 的工具，旨在帮助用户开发 Java 程序。

据介绍，Oracle Code Assist 以甲骨文的云端 Oracle Cloud Infrastructure（OCI）模型为基础，旨在优化 Java、SQL 程序和 OCI 平台上的应用开发流程。甲骨文强调，相关 AI 编程助理“经过多种软件库的训练”，并通过其自家的软件微调而成，用户可以使用相关模型配合甲骨文软件实现“高效编程”。

▲ 图源 甲骨文官网

IT之家注意到，目前这款编程助理可以处理代码生成、生成 API 文档、智能添加注释等工作，号称能够“帮助开发人员理解开发原理、查看或修改现有代码”。同时该助理还能提供修改建议，或生成 pull request 自动将代码更改合并到软件库中。

甲骨文表示，企业还可以使用 Oracle Code Assist 实现一些“高级功能”，例如为助理集成企业内部代码 / 框架 / 库等，从而生成“定制化”的代码，还能够根据企业程序此前开发的经验来检查“后来者”们可能存在的代码错误和低效之处。

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