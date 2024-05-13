（更新：官网删除信息）魅族旗下首款车型命名“魅族 MX”，搭载 Flyme Auto 全案智能车机系统

17:48 更新：魅族无界智行官网已将银河 E5、领克 Zero、魅族 MX 三款未上市车型删除，仅保留已发售的领克 07 和领克 08。

IT之家 5 月 13 日消息，魅族无界智行官网显示，魅族旗下首款车型将命名为“魅族 MX”。该车型将使用 Flyme Auto 全案智能车机系统。除魅族 MX 外，使用该系统的车型还包括领克 07、领克 08、银河 E5、领克 Zero。

去年 11 月，魅族品牌宣布正式进入汽车市场，将“为魅友们打造一款专属的 DreamCar”。该车将基于 SEA 架构和吉利工业 4.0 制造能力。此外，所有购买魅族 21 的用户在购车时都能直接用原价抵扣购车款，相当于是买车送手机。

魅族还宣布推出了“无界智行开放平台”，向其他车机共享 Flyme Auto 核心能力，今年会有 Flyme Auto 2.0 版本。

IT之家注意到，曝光的另一款车型领克 Zero 定位中大型高性能纯电运动轿车，与极氪 001 共享 800V 平台，可被视为“领克版”极氪 001，预计年中上市，售价区间为 20-30 万元。

该车长度或将超过 5 米、宽度或超过 2 米，轴距可达 3 米左右，配有双腔空悬 + AI 数字底盘，有爆料称该车还有望配备后轮转向，可实现蟹行模式等功能。

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