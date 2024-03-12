领克 08 车型获推 Flyme Auto 1.3.0 正式版更新：新增 Carlink，支持 OPPO、vivo、小米手机互联

IT之家 3 月 12 日消息，据IT之家小伙伴投稿，领克 08 车型今天推送魅族 Flyme Auto 1.3.0 版更新，该版本主要新增 Carlink，支持 OPPO、vivo、小米手机互联。

IT之家整理相关更新内容如下：

地图新增绿波引导、充电站状态显示等，语音搜索优化。

新增 UWB 数字钥匙和超会寻车 (魅族手机)。

新增 Carlink 应用，支持 OPPO、vivo、小米手机互联。

休憩空间新增副驾休憩模式 (HALO 版本)，优化背景动效显示。

新增实况桌面车模映射车窗、车门状态。

优化开始充电时旗语交互光带呼吸效果，支持 P 档常亮。

账号支持 3 个偏好设置，丰富控制中心功能开关。

其他功能新增和体验优化。

官方提示，在汽车更新过程中，车主无法驾驶车辆或使用车内中控屏，更新完成后需要重新启动车辆。

另据IT之家此前报道，领克 08 车型在 2023 年 9 月 8 日上市，该车定位为“豪华智享超电 SUV”， 基于 CMA 2.0 架构研发，整体设计由领克欧洲造型团队操刀，领克瑞典造型中心负责人 Stefan Rosen 领衔主创。车身长宽高分别为 4820/1915/1685mm，轴距 2848mm，拥有四款配色，售价区间为 20.88 万元-28.80 万元。

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