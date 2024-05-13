“违背祖师爷”决定：消息称徕卡 M12 相机将引入 EVF 电子取景器

IT之家 5 月 13 日消息，徕卡 M 系列相机从上世纪的 M3 到如今（2022 年）的 M11 机型，都一直坚持“旁轴联动测距”经典设计，但参考外媒 LeicaRumors 爆料，目前流出的认证信息及内部传言显示徕卡公司将在 M12 相机上引入 EVF 电子取景器。

▲ 图源 LeicaRumors

但考虑到徕卡公司不可能在 M 系列机器上完全违背 M3 以来的“祖师爷设计”决定，所以IT之家预计该机很有可能采用富士 X100 / XPRO 这种“光电混合”传感器，即一台相机同时搭载旁轴联动测距光学结构和电子 EVF。

另据外媒报道，徕卡 M12 将砍掉相机 ISO 转盘，恢复类似徕卡 M240（大 M）的外观设计，同时将在快门按钮附近加入一个可由拇指控制的转盘，同时还将机背屏幕从 M11 的 2.95 英寸放大到 3.9 英寸（据称类似徕卡 TL 风格）。

▲ 现款徕卡 M11-P

但考虑到徕卡数码 M 机更新换代寿命通常为 5-6 年，徕卡 M12 相机预计将在 2027-2028 年才推出，因此徕卡公司也有可能最终放弃此类“激进”设计。

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