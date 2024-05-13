OpenAI 抓内鬼出奇招，阿尔特曼耍了所有人：GPT 搜索鸽了，改升级 GPT-4

最近 OpenAI 太反常，消息一会一变，直让人摸不着头脑。

阿尔特曼宣布：5 月 13 日开发布会，不是 GPT-5，也不是盛传的 GPT 搜索引擎，改成对 ChatGPT 和 GPT-4 的升级～

消息一出，大伙儿都蒙了。

之前大张旗鼓给 SearchGPT 搜索引擎造势，域名、前端界面都准备好了，甚至已经有用户收到灰度测试。

大有在谷歌 I / O 大会（5 月 14 日）前狙击一把谷歌核心业务的架子，就像春节期间用 Sora 狙击了谷歌大模型 Gemini 1.5 一样。

再加上路透社啊、彭博社啊这些权威媒体也纷纷收到“消息人士”线报，结果刚把消息发出去，就被官方“打脸”了。

总之 SearchGPT 正把全球科技圈挠的心痒痒，然后突然没下文了？？

事出反常必有妖。

知名 OpenAI 爆料者 @Flowers from the future（花哥）透露，至少一位他和另一位爆料者 @Jimmy Apples（苹果哥）的共同“线人”已经被开除了。

许多网友到这里才恍然大悟，用抓内鬼的视角来看，之前的种种离谱突然就合理了起来。

甚至有网友在 10 几天之前就猜出了这个套路，“就像在运行一个二分法搜索”。

开除内鬼计划进行中

近期 OpenAI 人事变动很频繁，除了主动跳槽的，开除内鬼计划已经在进行中了。

除了花哥最新透露、还没有确切消息的这位，还有 Ilya 盟友、安全对齐研究员 Leopold Aschenbrenner 和 Pavel Izmailov。

开除他们的理由正是泄密，可能与 Q * 相关。

其中 Pavel Izmailov 已经跳槽到马斯克旗下的 xAI，明年也将成为纽约大学助理教授。

另一位 Leopold 的个人资料还未更新，目前动向不明。

对于 OpenAI 安全对齐团队来说，最近半年人才流失严重，除了被开除的两位，也不乏主动离职的。

参与过 GPT-4 对抗性测试的 Daniel Kokotajlo，Ilya 领导的超级对齐团队的 William Saunders，两人的离开都已获得证实。

其中 Kokotajlo 在 Less Wrong 论坛留下了自己的理由：

对 OpenAI 能否在 AGI 时代负责任的行动失去了信心。

按他的说法，当前的 AI 监管努力集中在“评估风险和采取缓解措施”的组合上，这种组合很容易被大型公司钻空子利用，最终导致“选择性暂停”。

也就是最需要被监管的前沿大型 AI 实验室反而没被监管到，对这种可能性的幻灭是他离开 OpenAI 的部分原因。

除此之外，近期 OpenAI 离职的还有人事副总裁 Diane Yoon 和非营利组织和战略计划负责人 Chris Clark。

当然，OpenAI 也在不断引进新鲜血液。

一位新加入的开发平台工程师表示，上班第一周就像一场旋风，一周内把模型部署到生产环境这个大流程就走了整整 3 次。

就直接一个好家伙，普通公司可能新手第一个月都在内部培训呢吧。

到底发什么？

不管抓内鬼是不是这一系列骚操作的原因之一，官方宣布直播线上发布会总不敢鸽掉（北京时间周二凌晨 1 点）。

我们将演示 ChatGPT 和 GPT4 的一些升级。

从 OpenAI 员工们的反应来看，他们也正处在一个集体亢奋的状态，称新发布很酷，“比 GPT-5 还酷”

到底升级的是什么，说法可就五花八门喽，我们筛选了想读靠谱的几个说法供大家参考：

语音助手

根据科技媒体 The Information 消息，OpenAI 正在开发一种新的 AI 语音助手。

与 Siri 或 ChatGPT 语音模式不同，新技术可以理解人类声音中的语气、比如提问时是否在讽刺。

除此之外还拥有更好的推理能力，在某些任务上甚至击败了 GPT-4 Turbo。

这项技术让不少人想起电影《她》中的 AI 伴侣萨曼莎，事实上过去阿尔特曼也多次表示《她》是他本人最喜欢的 AI 主题电影。

GPT-4 轻量级版

有人从 ChatGPT 安卓版安装包 1.2024.122 版本中发现了三个新的模型名称。

gpt-4l，gpt-4l-auto，gpt-4-auto。

其中“l”很可能指“lite”，也就是轻量版，在 SearchGPT 前端代码中也有提到。

而 auto 则可能指动态选择，根据提示词难度自动为用户在更强的模型和更快的模型之间做平衡。

大量 Agents 应用

一种并没有直接消息来源，但也很流行的猜测是将发布大量 Agents 应用。

理由是奥特曼前不久在 MIT 的活动上称 Agents 将成为 AI 的杀手级功能。

与苹果合作

来自彭博社的消息指出，苹果接近与 OpenAI 达成合作协议，将以某种形式将 ChatGPT 引入 iPhone 手机。

不过正式消息更可能在 6 月份的苹果 WWDC 上宣布，也就是作为 iOS 18 的新特性。

总之，现在很多人的心情 be like：

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