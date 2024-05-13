Linux 6.9 内核正式版发布：支持 AMD P-State 首选核心、优化酷睿 Ultra 处理器性能

IT之家 5 月 13 日消息，Linux 6.9 内核的首个正式版发布，6.10 版本合并窗口即将开启。

Linux 6.9 主要带来以下改进：

支持 AMD P-State 首选核心特性

英特尔 P-State EPP 默认值调整，优化酷睿 Ultra 处理器性能

支持英特尔 FRED（Flexible Return and Event Delivery）

AMD GPU 图形驱动程序更新

龙芯 LoongArch 架构支持更多内核特性

移除旧版 NTFS 驱动程序

核心网络更新

KVM 虚拟机优化

为高分辨率（4K）显示器带来更大的控制台字字体

为新硬件准备的驱动程序更新

值得关注的新硬件支持包括：

Lunar Lake M 与 Arrow Lake 处理器的英特尔 RAPL 驱动支持

高通骁龙 X1E80100 的 时钟控制器支持

联发科 MT7981B“Filogic 820”与 MT7988A“Filogic 880”网络 SoC 支持

使用联发科 MT8186 处理器的十款 Chromebook 获得主线内核支持

6.9-rc1 版本发布时，Linus 指出：

Linux 内核 6.9 看起来是一个“相当正常”的版本。定时器（timer）子系统进行了相当大的重写，新增了每个 CPU 核心的时间轮（timer wheels）支持，以提升定时器的性能，这对网络来说尤其重要。工作队列（workqueue）子系统新增 BH 工作队列支持，摆脱了旧的 tasklet 机制。

Linus 表示，他现在拥有一台来自 Ampere 的更强大的 arm64 设备，所以上周进行的 arm64 构建几乎和 x86-64 一样多，并将在未来的合并窗口持续下去，相比之下此前的 M2 MacBook Air 笔记本更像是“每周测试”。

我并不指望这能真正显示出任何问题 —— 笔记本电脑的测试从来没有发现过问题，但我觉得覆盖面更广一些会让我更开心。

IT之家附 Linus Torvalds 邮件原文如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。