Linux 6.9 将移除旧版 NTFS 驱动程序，预计减少 29303 行代码

IT之家 3 月 12 日消息，Linux 内核开发者 Christian Brauner 近日发送内部邮件，计划在 Linux 6.9 中移除旧版 NTFS 驱动程序，在移除驱动后，预计 Linux 源代码树的行数将减少 29303 行。

据IT之家此前报道，Linux 5.15 版本中首次合并了 Paragon 软件公司开发的 “NTFS3”驱动程序，该驱动支持读写操作，效率相比主线内核中的原始 NTFS 只读驱动程序更高。

Christian Brauner 认为，如今随着时间推移，“NTFS3”驱动程序已经运作良好，“目前是时候在 Linux 6.9 中移除旧版 NTFS 驱动程序了”：

我们在两年前合并的全新 ntfs3 驱动程序是内核原始 ntfs 驱动程序的‘完全替代版本’。 我们经过调查发现绝大多数用户空间要么使用 ntfs3，要么使用了 ntfs 的 FUSE 版本，因此既没有构建 ntfs，也没有构建 ntfs3。 我认为这是一个明确的信号，表明我们应该冒险移除旧版 ntfs 驱动程序。

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