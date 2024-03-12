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Linux 6.9 将移除旧版 NTFS 驱动程序，预计减少 29303 行代码

2024/3/12 14:18:43 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 3 月 12 日消息，Linux 内核开发者 Christian Brauner 近日发送内部邮件，计划在 Linux 6.9 中移除旧版 NTFS 驱动程序，在移除驱动后，预计 Linux 源代码树的行数将减少 29303 行

据IT之家此前报道，Linux 5.15 版本中首次合并了 Paragon 软件公司开发的 “NTFS3”驱动程序，该驱动支持读写操作，效率相比主线内核中的原始 NTFS 只读驱动程序更高。

Christian Brauner 认为，如今随着时间推移，“NTFS3”驱动程序已经运作良好，“目前是时候在 Linux 6.9 中移除旧版 NTFS 驱动程序了”：

我们在两年前合并的全新 ntfs3 驱动程序是内核原始 ntfs 驱动程序的‘完全替代版本’。

我们经过调查发现绝大多数用户空间要么使用 ntfs3，要么使用了 ntfs 的 FUSE 版本，因此既没有构建 ntfs，也没有构建 ntfs3。

我认为这是一个明确的信号，表明我们应该冒险移除旧版 ntfs 驱动程序。

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关键词：LinuxlinuxLinux 6.9

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