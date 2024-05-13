兼容性重要一步，工程师成功在 Arm 平台上运行英特尔独立显卡

IT之家 5 月 13 日消息，据外媒 Phoronix 报道，近日网友 Vladimir Smirnov 成功在其 Arm 架构平台上运行了英特尔锐炫 A750 显卡。

IT之家注：英特尔独立显卡脱胎于核心显卡，这使得其在沿用多年的“i915”Linux 系统内核驱动中积累了大量同 x86 架构密不可分的特性。

这使得采用“i915”驱动的英特尔独立显卡难以在非 x86 架构上使用；新版的 Xe 驱动推动代码同 x86 架构解耦，提升了英特尔独立显卡在非 x86 指令集上的可用性。

Vladimir Smirnov 是一位谷歌站点可靠性工程师，其拥有一套基于永擎 ALTRAD8UD-1L2T 主板的 Arm 架构 Ampere Altra 处理器平台。

Smirnov 近日成功在该平台用锐炫 A750 显卡实现了渲染。尽管 Xe 驱动在非 x86 兼容性上取得了一定进步，但其仍为此付出了不少努力。

这位工程师编译了尚未正式发布的 Xe 内核驱动版本，并进行了一定魔改，最终成功在英特尔显卡上运行了《DOOM3》游戏：

▲ 图源 Vladimir Smirnov 博客

虽然锐炫 A750 显卡在 Arm 平台的渲染速度不快，但 Vladimir Smirnov 还是成功迈出了关键一步。

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