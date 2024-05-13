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黑白攻防战：欧洲刑警组织 Europol 官网遭黑客团队 IntelBroker 攻陷

2024/5/13 15:57:49 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 13 日消息，经常协调各国打击犯罪及网络攻击行动的欧洲刑警组织 Europol 在上周遭到黑客组织 IntelBroker 攻击，黑客攻陷了警方用于分享安全知识的 Europol Platform for Experts（EPE）网站，同时声称他们已经获得了一系列内部资料及警方成员信息

黑客组织 IntelBroker “发言人”目前已经向外媒 BleepingComputer 证实了此事，除了 Europol EPE 网站外，他们声称还陆续攻陷了欧洲安全联合中心（CCSE）、网络犯罪专家认证平台 EC3、执法机构论坛 Law Enforcement Form，以及跨境电子证据系统 SIRIUS。

不过欧洲刑警组织 Europol 向外媒声称，虽然他们的 EPE 网站遭到黑客入侵，不过 Europol 的核心系统并未受到影响，但他们并未透露是否有机密信息外泄，相关安全事件并不会对警方内部造成任何影响或危害。

IT之家注意到，目前 Europol EPE 网站依然处于维护状态，还有待警方重新上线网站。

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关键词：黑客网络安全

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