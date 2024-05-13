极氪：并没有对车辆的充电功率做人为设限

IT之家 5 月 13 日消息，针对最近用户关心的充电功率问题，极氪在“极氪服务”官微发文进行了说明。极氪称，并没有对充电功率做人为设限。电动汽车的充放电管理系统，会综合考虑补能场景、场站条件、电池电量等因素，自动对充电功率做智能化的动态适配。

极氪进一步表示，动力电池随着使用时长、充电循环次数的增加，会产生自然衰减，也会影响到充电时的峰值功率，这也是锂电池的常规物理特性。同时，在单次充电过程中，充电功率也并非始终处于峰值，受剩余电量、充电桩功率、电池温度、电网条件等因素影响，会有动态变化。

IT之家注意到，近日极氪汽车表示旗下极氪能源自建充电站 1028 座，自建充电桩 6105 根、极充站 471 座、极充桩 2547 根。极氪汽车表示，将持续打造“千站万桩”+“1515 便利电”网络规划。“千站万桩”指的是在 2024 年冲击超快充千站布局，在 2026 年冲击超快充万桩保有量、“1515 便利电”则是实现 15 分钟找到桩、15 分钟充好电的快充生态策略。

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