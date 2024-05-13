腾讯音乐 2024 年 Q1 调整后净利润 18.1 亿元，同比增长 23.9%

IT之家 5 月 13 日消息，腾讯音乐港交所公告，2024 年 Q1 营收 67.7 亿元，上年同期 70 亿元。一季度调整后净利润同比增长 23.9%，至 18.1 亿元。

IT之家注意到，腾讯音乐一季度在线音乐服务收入 50.1 亿元，同比增长 43.0%，在线音乐订阅收入 36.2 亿元，同比增长 39.2%，在线音乐付费用户数 1.135 亿，同比增长 20.2%，环比净增 680 万。

财报显示，对于 2023 财年，腾讯音乐娱乐集团董事会批准每普通股派发 0.0685 美元，或每 ADS 派发 0.1370 美元的股息，预计将支付的现金股息总额约为 2.1 亿美元。截至 2024 年 5 月 31 日休市后登记在册的普通股和 ADS 持有人有资格领取股息。普通股持有人的预计支付日期为 2024 年 6 月 21 日或前后，ADS 持有人的预计支付日期为 2024 年 6 月 27 日或前后。

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