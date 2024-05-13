厚度未达预期，消息称三星考虑推迟发布 Galaxy Z Fold6 FE 可折叠手机

IT之家 5 月 13 日消息，此前传闻称三星将在今年推出三款 Galaxy Z Fold6 系列可折叠手机，除了标准款的 Galaxy Z Fold6 和拥有高端配置媲美 Galaxy S 系列 Ultra 款的 Galaxy Z Fold6 Ultra 之外，还有一款备受期待的平价可折叠手机 Galaxy Z Fold6 FE。

但据韩国科技媒体 The Elec 的最新报道称，等待 Z Fold6 FE 的用户可能要失望了。三星目前正在对 Galaxy Z Fold6 FE 的发布计划进行全面评估，该公司可能会在 7 月份巴黎举办的 Unpacked 发布会上只推出标准款的 Galaxy Z Flip6 和 Galaxy Z Fold6，这两款可折叠手机据传还将提供多种配色选择。由于报道中未提及 Galaxy Z Fold6 Ultra，因此三星也可能放弃该机型的发布。

值得注意的是，该报道指出三星已经于本月开始批量生产 Galaxy Z Flip6 和 Galaxy Z Fold6 手机。The Elec 称，三星取消 Galaxy Z Fold6 FE 发布的原因可能是产品缺乏差异化以及市场的不确定性。

IT之家注意到，报道还提到，尽管三星去掉了对 S Pen 手写笔的支持以降低成本，但仍无法使 Z Fold6 FE 的厚度达到预期的水平。据悉，三星对这款平价可折叠手机进行了折叠测试以检验其耐用性，并加入了防尘防水功能。然而，三星发现 Z Fold6 FE 的厚度无法与中国竞争对手媲美。

三星原计划推出更轻薄的 Galaxy Z Fold6 FE 来对抗华为 Mate X3。相比之下，华为 Mate X3 折叠后的厚度为 11.8 毫米，而去年发布的 Galaxy Z Fold5 折叠后的厚度为 13.4 毫米。

报道最后表示，虽然三星今年可能不会推出 Galaxy Z Fold6 FE，但计划将其加入到明年的产品线中。

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