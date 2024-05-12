博主自制三星 Galaxy Z Fold6 折叠屏手机示意图，基于真实数据打造

IT之家 5 月 12 日消息，博主 @i 冰宇宙 日前分享了三星 Galaxy Z Fold6 折叠屏手机示意图，据称基于真实数据制作。

示意图显示，Galaxy Z Fold6 手机内屏尺寸为 7.6 英寸，内屏比例为 8:6.9，展开后尺寸为 132.6mm*153.5mm。此外，该机的重量为 238g，展开后厚度为 5.6mm。该博主将这款新机称为“vivo X Fold3 缩小版”，屏幕比例基本都是 8:7 上下。

作为对比，Galaxy Z Fold5 内屏尺寸同样为 7.6 英寸，展开厚度为 6.1mm，重量为 253 克，展开后尺寸为 129.9mm*154.9mm 。

▲ 图源 OnLeaks，下同

消息源 OnLeaks 此前分享了三星 Galaxy Z Fold6 手机的高清渲染图。新机外观设计更加方正，手机顶部有三个麦克风和一个扬声器格栅，底部配有 USB-C 端口、一个麦克风和一个扬声器格栅。

机身背面和前代产品相同，垂直排列了 3 个摄像头，LED 闪光灯位于相机岛旁边。外屏有个居中打孔的前置摄像头，此外内屏还有一个屏下摄像头。

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