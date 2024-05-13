全新一代长安 CS75 PLUS 官图发布：1.5T 发动机，有望下半年上市

IT之家 5 月 13 日消息，在通过工信部申报后，长安汽车正式发布了全新一代长安 CS75 PLUS 车型官图，采用了最新外观设计，车身尺寸加长，搭载 1.5T 发动机，有望下半年正式上市。

外观方面，新车采用了最新设计风格，前脸中网采用了倒梯形样式、点阵式结构设计。

此外，新车还采用了家族式的前大灯组设计，内部使用平行的 LED 光源。

车尾方面，全新一代 CS75 PLUS 采用了时下流行的贯穿式尾灯。

侧面来看，新车搭载了隐藏式门把手，车顶配有行李架。

IT之家注意到，新车长宽高分别为 4770/1910/1695（1705）mm，轴距为 2800mm，比当前的第三代 CS75 PLUS 车身更长。

动力方面，新车搭载了代号为 JL473ZQ7 / JL473ZQD 的 1.5T 发动机，最大功率 138kW / 141kW。该车目前已知只有燃油版本，而根据长安汽车过往的产品规划，后续有可能看到这款车的插混版本以“长安启源”旗下车型的身份推出。

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