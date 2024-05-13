放弃独占，《最终幻想》游戏发行公司 SE 宣布未来 3A 大作将多平台发售

IT之家 5 月 13 日消息，Square Enix（SE、史克威尔艾尼克斯）公司今天发布了一份新的中期商业计划，宣布该公司未来发行的 3A 游戏将转向多平台。

该计划被称为“SE 的重启与觉醒”，他们制定了一个三年战略，并希望该计划能带来“长期增长”，SE 将“积极追求”包括任天堂平台、PlayStation、Xbox 和 PC 在内的多平台战略。

而据IT之家报道，SE 此前发行的游戏《最终幻想 7 重生》仍被 PS5 独占，独占期将持续到 5 月 29 日。

游戏媒体 VGC 表示，这个新计划表明这种平台独占可能不再符合 SE 的最佳利益，他们甚至可能计划以新格式发布一些以前的“目录标题”（catalogue titles），无论是 Xbox 游戏机还是任天堂 Switch 的后继产品。

在文件的其他部分中，SE 强调他们必须“从数量转向质量”，并专注提供更多玩家喜欢的游戏。他们的目标是推出能增强玩家对 SE 品牌忠诚度的令人兴奋的作品，把为玩家带来笑容放在首位。

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