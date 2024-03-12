PC 版《最终幻想 XVI》游戏进入“最后优化”阶段：配置要求“较高”，发行前会推试玩 DEMO

IT之家 3 月 12 日消息，近日在接受 Game Informer 媒体采访时，吉田直树表示动作角色扮演电影《最终幻想 XVI》已进入“最后优化阶段”，在正式发行之前会推出试玩 DEMO。

PlayStation 5 版本《最终幻想 XVI》发行时，Square Enix 就透露正在开发 PC 版《最终幻想 XVI》游戏，表示移植到 PC 平台需要额外地优化。

至于 PC 版《最终幻想 XVI》游戏发行日期，吉田直树具体要视团队的移植进度而决定。

吉田直树还坦言 PC 版《最终幻想 XVI》游戏系统要求“非常高”。在发售之前，PC 版将会推出一个演示版，让玩家可以在自己的设备上评估游戏的性能。

IT之家翻译吉田直树采访部分内容如下：“我目前无法透露更多细节，不过我相信近期会有比较合适的发布时间。不过有一点可以肯定的是，等待的时间不会太长，不会超过 1 年，敬请关注后续动态”。

《最终幻想 XVI》游戏于 2023 年 6 月 22 日首次登陆 PS5 平台，并在 6 天内售出 300 万份。根据非官方信息，该项目 PC 版将不会在 Epic Games 商店独占。

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