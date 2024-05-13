消息称小米最早明年开始生产和销售 SUV，对标特斯拉 Model Y

IT之家 5 月 13 日消息，据彭博社报道，小米公司计划最快将于 2025 年开始生产和销售一款类似于特斯拉 Model Y 的 SUV 车型，这标志着小米汽车业务的重大扩张，小米首款电动轿车 SU7 的产量预计将在今年达到约 10 万辆。

据消息人士透露，小米正接近其初始产能上限，并正在努力提高产量以满足市场需求。他们表示，在开发过程中，小米将特斯拉的 SUV 车型作为对标对象。目前尚不清楚小米计划中的这款 SUV 的具体规格和定价。

报道称，推出 SUV 将标志着小米价值 100 亿美元的电动汽车业务的一次重大扩展。这项业务由小米联合创始人雷军亲自领衔，旨在降低公司对智能手机的依赖。然而，进军电动汽车领域小米将要面对激烈的竞争，特斯拉和比亚迪等老牌厂商已经占据了很大的市场份额。

消息人士透露，早在 2021 年雷军宣布进军电动汽车领域并将其视为其最后一次重大创业项目时，有关推出 SUV 的讨论就已经开始。但最终，小米决定优先推出 SU7 轿车。

由于目前小米工厂产能只能满足每月不到 10,000 辆的交付量，因此小米预计这款 SUV 最早要到 2025 年底才能实现量产。消息人士称，目前小米正优先生产 SU7 轿车。

小米超过 60% 的收入来自智能手机销售，而推出电动汽车部分是为了使其业务多元化。IT之家注意到，官方数据显示，截至 4 月 30 日 24 时，小米 SU7 锁单量达 88063 台。自 SU7 发布以来，小米的股价上涨了约 30%，目前接近两年半以来的最高水平。

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