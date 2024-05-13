vivo 自研蓝心大模型升级“自研 AI 多模态大模型”

IT之家 5 月 13 日消息，在正在举行的 vivo 影像新蓝图暨 X 系列新品发布会上，vivo 宣布自研蓝心大模型升级「自研 AI 多模态大模型」，多模态技术让大模型从最原始的视觉、声音、空间等方面接触、感知、理解世界，让大模型更全面、更聪明、更强大。

此外，vivo 看见 | 多模态大模型技术应用 ——「vivo 看见蓝心升级版」，帮助视障用户更好地“看见”世界。

去年 11 月 1 日，在 2023 vivo 开发者大会上，vivo 发布自研通用大模型矩阵 —— 蓝心大模型，带来 vivo 基于蓝心大模型开发的首款全局智能辅助蓝心小 V、自然语言对话机器人蓝心千询等全新功能应用，包含十亿、百亿、千亿三个参数量级，共 5 款自研大模型（蓝心大模型 1B、蓝心大模型 7B、蓝心大模型 70B、蓝心大模型 130B、蓝心大模型 175B），覆盖核心场景，从而满足不同的应用需求和算力条件，可以高效快速地将大模型技术转化为用户价值。

发布会正在进行中，IT之家将带来更多报道。

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