长城汽车魏牌新摩卡 Hi4 上市：23.88 万元，搭载 Hi4 智能电混四驱系统

IT之家 5 月 13 日消息，长城汽车魏牌新摩卡 Hi4 今日正式上市，官方定位为“大五座旗舰电动 SUV”（严格来说应该是插电混动），建议指导价为 23.88 万元。该车延续现款车型设计，搭载了 Hi4 智能电混四驱系统，CLTC 纯电续航里程可达 200km。

IT之家简要汇总该车信息如下：

该车外观与在售摩卡 DHT PHEV 几乎一致，沿用“自然新境美学”设计，长宽高分别为 4881/1960/1690mm，轴距 2915mm，定位中型 SUV。其内饰配备 14.6 英寸悬浮式中控屏，车机系统为全新的 Coffee OS 2，支持 2 分钟无限语音指令，语音助手由科大讯飞提供。

该车其余配置还包括 HUD 抬头显示、9 英寸触摸式功能控制屏、50W 无线充电面板、前排座椅通风及加热、可选高速 NOH 智驾包。

该车搭载的 Hi4 智能电混四驱系统包含 1.5T 发动机、80kW 前桥电机、150kW 后桥电机、4 挡变速箱，可实现串并联驱动、纯电、发动机直接驱动、两驱 / 四驱多种模式，综合功率 350kW、综合扭矩 760N・m，百公里加速 4.7 秒，最大爬坡角度≥70%。该车配备有 35.04kWh 电池组，WLTC 百公里馈电（一说为“亏电”）油耗 5.95L、综合油耗 0.8L、百公里电耗 20.1kWh。

据介绍，该车标配纯电续航 200km，支持 26 分钟快充（30%-80%），还可使用 3.3kW 外放电功能。

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