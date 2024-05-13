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暴雪回归中国首个线下赛事：StarsWar11 星际争霸 2 线下总决赛本月在西安举行

2024/5/13 19:44:37 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 13 日消息，StarsWar11 星际争霸 2 线下总决赛宣布将于 5 月 18-19 日在西安举办（IT之家注：StarsWar 于 2023 年官宣重启，距离重启前最后一次比赛过去了十年时间）。

据悉，该比赛正式获得了暴雪和网易雷火工作室的授权，这也是暴雪回归中国后首个落地的线下赛事

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此次线下比赛，由西安曲江 WE 电子竞技俱乐部、未来电视哒啵电竞与星际老男孩联合主办，西安曲江电竞中心承办，共有 8 名选手参加总决赛。

IT之家附此次比赛详情如下：

线下总决赛选手名单

  • Oliveira (直邀)

  • Firefly (亚洲区)

  • ShowTimE (欧美区)

  • Spirit (欧美区)

  • SKillous (欧美区)

  • GuMiho (韩国区)

  • Maru (韩国区)

  • herO (韩国区)

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线下总决赛时间

  • 2024 年 5 月 18 日：StarsWar11 星际争霸 2 线下总决赛 DAY1

  • ‎2024 年 5 月 19 日：StarsWar11 星际争霸 2 线下总决赛 DAY2

线下总决赛地点

  • 西安曲江电竞中心（陕西省西安市雁塔区春临四路 1555 号）

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关键词：StarsWar11星际争霸 2暴雪中国

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