暴雪回归中国首个线下赛事：StarsWar11 星际争霸 2 线下总决赛本月在西安举行

IT之家 5 月 13 日消息，StarsWar11 星际争霸 2 线下总决赛宣布将于 5 月 18-19 日在西安举办（IT之家注：StarsWar 于 2023 年官宣重启，距离重启前最后一次比赛过去了十年时间）。

据悉，该比赛正式获得了暴雪和网易雷火工作室的授权，这也是暴雪回归中国后首个落地的线下赛事。

此次线下比赛，由西安曲江 WE 电子竞技俱乐部、未来电视哒啵电竞与星际老男孩联合主办，西安曲江电竞中心承办，共有 8 名选手参加总决赛。

IT之家附此次比赛详情如下：

线下总决赛选手名单

Oliveira (直邀)

Firefly (亚洲区)

ShowTimE (欧美区)

Spirit (欧美区)

SKillous (欧美区)

GuMiho (韩国区)

Maru (韩国区)

herO (韩国区)

线下总决赛时间

2024 年 5 月 18 日：StarsWar11 星际争霸 2 线下总决赛 DAY1

‎2024 年 5 月 19 日：StarsWar11 星际争霸 2 线下总决赛 DAY2

线下总决赛地点

西安曲江电竞中心（陕西省西安市雁塔区春临四路 1555 号）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。