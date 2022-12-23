暴雪中国发布《炉石传说》制作人给国服玩家的一段话：正和潜在国服新发行方商谈，期待重逢的那天

IT之家 12 月 23 日消息，暴雪中国官方今日下午发布了一段视频，称这是“暴雪《炉石传说》执行制作人 Nathan Lyons-Smith 给炉石国服玩家录制的一段话”。

暴雪《炉石传说》执行制作人 Nathan Lyons-Smith 在视频中表示，“我从今年二月起担任了炉石团队的执行制作人，此前我还当了三年的制作总监领导团队开发，我不只是个开发者，我也是个老玩家。从《炉石传说》2014 年上线之初，它就是我最爱的游戏。我打了几千个小时的对战和酒馆战棋，作为玩家，能为热爱的游戏出一份力，我深感荣幸。我自己也是个玩家，能想象到你们听到停服新闻时的感受。我们团队上下始终致力于为玩家献上精心打造的游戏体验，能看到玩家喜爱我们的内容更新，这是我们的无上动力。但悲伤的是，在一月停服之后，我们可能会错过一些这样的景象。请大家一起坚持下去，我们正在探寻将游戏再次带给大家的可能性。希望大家喜欢“巫妖王的进军”和英雄职业死亡骑士。在 1 月 24 日停服之前，所有登录游戏的玩家，都可以免费领取十包旧扩展包的卡包牌。放眼未来，公司也正在和潜在的国服新发行方商谈，感谢大家倾注的心血与激情。期待我们在旅店里重逢的那一天。”

IT之家了解到，11 月 17 日，动视暴雪和网易先后发布声明宣告合作关系的结束，随后网易在魔兽世界官网发布了公告称暴雪游戏，包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《暗黑破坏神 III》《星际争霸 II》《魔兽争霸 III：重制版》《风暴英雄》将于 2023 年 1 月 24 日 0 时终止运营。

暴雪表示，服务器关闭后，所有账号数据将被暂时封存，将按照法律法规的要求妥善处理，保障用户合法权益。

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