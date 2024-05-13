vivo X100s / Pro 手机发布：首发联发科天玑 9300+，售价 3999 元起

IT之家 5 月 13 日消息，在今晚举行的 vivo 影像新蓝图暨 X 系列新品发布会上，vivo 发布了 vivo X100s 手机，定位超薄、电竞、影像直屏旗舰，售价 3999 元起：点此查看。

vivo X100s 采用水滴微曲设计后盖，提供钛色、青云、白月光、深空灰 4 款配色，厚 7.8mm，重 203g，支持 IP69 防尘抗高压喷水。

屏幕方面，vivo X100s 采用一块 6.78 英寸 2800×1260 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率、1-120Hz 8T LTPO、2160Hz 高频 PWM 调光，局部峰值亮度 3000nit，基于天玑芯片硬件定制夜猫护眼。采用 vivo 自研像素补偿技术，屏幕寿命提升 2 倍以上；支持 LTPO 技术省电、56 万档屏幕色温调节。

vivo X100s 全球首发联发科天玑 9300+，CPU 主频最高 3.4GHz，安兔兔跑分 230 万 +。《王者荣耀》120 高帧 + 极致画质 4 小时帧率测试，平均帧率 119.8FPS，最高温度 43.4°C。

vivo X100s 搭载等效 5100mAh 蓝海电池，支持 100W 双芯快充，11 分钟充电 50%、29 分钟充电 100%。采用 vivo 蓝晶芯片技术栈的多项优化策略，结合广域冰原散热，操控一流的高刷直屏，还有 vivo 史上最强的信号，号称可带来电竞手机般的体验。

影像方面，vivo X100s 搭载大底潜望的蔡司超级长焦，采用 X100 Ultra 同款「长焦舞台算法」、同款人文街拍相机，同样是演唱会神器和扫街神器。首发搭载蓝图影像，支持四季人像，能让你在同一个地方一次性领略四季的变化。

vivo X100s 系列首发蓝心 AI 录音机，可根据录音内容自动生成文件名；还支持 QQ / 微信 / 钉钉 / 飞书等聊天会议软件。新机搭载 vivo 办公套件，实现手机、平板、网页、Windows、Mac 五屏协同；vivo 万能文档，可打开 Pages、Numbers、Keynote、CAD、PS、Xmind 等 57 种专业文件格式。

IT之家注意到，vivo 同时还发布了 X100s Pro，号称“年度影像旗舰”，提供全新钛色，搭载蓝晶 × 天玑 9300+，支持长焦舞台，首发搭载蓝图影像，还有人文街拍相机。新机搭载精度跃迁一英寸主摄、蔡司 APO 超级长焦、蓝图影像芯片 V3，等效 5400mAh 蓝海电池 + 100W 双芯闪充 + 50W 无线闪充，支持 IP69&IP68 级防尘防水。

vivo X100s 售价 3999 元起，vivo X100s Pro 售价 4999 元起，5 月 17 日正式开售，即日起至 5 月 26 日购买 X100s、X100s Pro，限量赠送欧洲杯定制周边。

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