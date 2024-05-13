天钡游刃 X 游戏型迷你主机预售：R9 6900HX+RX 6600 LE，准系统 3299 元起

IT之家 5 月 13 日消息，天钡游刃 X AMD 游戏型迷你主机今日开启预售，目前处于支付定金阶段。该产品预售价 3399 元起，新品到手价 3299 元起。IT之家附不同配置售价信息：

准系统（无内存无硬盘）：3399 元（券后 3299 元，满 2000 减 100 元，下同）

32G 内存 + 1TB NVME 硬盘：4599 元

64G 内存 + 2TB NVME 硬盘：5899 元







这款迷你主机配备 AMD Ryzen 9 6900HX（标压）及 RX 6600LE 8G（100W 满功耗）独显，支持 RGB 炫彩灯效，配备了 7 铜管 FIN 散热器、DDR5 4800MHz 双通道内存（单条至高支持 32G）、M.2 2280-PCIE 4.0x4 双硬盘位，采用 AX210 网卡，号称性能媲美台式机。

该主机还支持三屏 4K 120Hz 显示，配有双 2.5G 网口，支持 Wi-Fi 6。接口方面，该主机前部配有一个 Type-C 接口、麦克风及耳机接口各一个、一个 USB3.1 Gen1 接口；后部为一个 HDMI 接口、两个 2.5G 网口、一个 USB3.2 Gen2 和三个 USB3.1 Gen2，同样配备了耳机和麦克风接口各一个，还有一个 USB4 接口。

详细产品参数如下图：





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