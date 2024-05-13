夹平板、带底座、对称架构，小鸡 G8+ 等四款新品手柄亮相

IT之家 5 月 13 日消息，小鸡今日官宣四款手柄新品，含两款旗舰产品在内，分别是：

G8+ 旗舰游戏手柄

九尾狐对称架构旗舰手柄

风行者 2 无线游戏手柄

X2s 蓝牙手机拉伸游戏手柄

IT之家整理官方信息如下：

小鸡 G8+ 旗舰游戏手柄

G8+ 手柄为此次旗舰产品之一，支持 PC、Switch、安卓 / 鸿蒙、iOS 13 以上系统，内置六轴陀螺仪。

从图中可以看到，该手柄支持大屏设备夹持使用，含联想拯救者 Y700、iPad mini、iPhone、Switch 及折叠屏设备，最大支持 215mm 宽度设备使用。

小鸡九尾狐对称架构旗舰手柄

九尾狐对称架构手柄为此次旗舰手柄之一，配置 9 个拓展按键，内置线性马达，支持 NFC、六轴体感功能，背键可伸缩（带锁），同时还配备 RGB 幻彩灯效。

小鸡风行者 2 无线游戏手柄

该手柄配备幻彩灯带，支持无线音频及无线 1000Hz 回报率，自带 PC 精英软件。

小鸡 X2s 蓝牙手机拉伸游戏手柄

xs 支持蓝牙 5.3 连接安卓、iOS、鸿蒙三系统设备，适配手游以及模拟器游玩。

官方表示，此次海报中藏有“黑科技”和新功能，拥有与大 IP 合作、小鸡独家专利功能及首创 “黑科技”。

目前，小鸡官方没有公布上述手柄详细细节参数，IT之家将持续关注。

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