欧洲第三方 iPhone 应用商店 Setapp 官宣 5 月 14 日正式上线

IT之家 5 月 14 日消息，MacPaw 今天官宣，将于今年 5 月 14 日在欧盟成员国内，针对苹果 iPhone 推出第三方应用商城 Setapp。
MacPaw 于今年 2 月开始筹备第三方应用商城 Setapp，用户可以使用数十款应用程序，其中包括 Ulysses、iStat Menus、Spark、Unite、Yoink 等热门应用程序。
据 MacPaw 称，Setapp 将提供 "精挑细选的各类应用程序"，涵盖生产力、设计、生活方式、实用工具等类别。
MacPaw 表示，Setapp Mobile 测试版将提供“精心挑选的各种应用程序”，IT之家附上列表如下：
生产力和商务工具：利用各种工具提高效率，包括管理日程安排、保持工作进度、个性化互联网体验等。
创意和设计软件：利用专为照片动画、文档创建等设计的直观工具，释放你的创造潜能。
生活方式与生产力：利用各种应用程序改善你的日常工作，帮助你养成更好的生活习惯，随时了解最新消息，并有效管理你的笔记和想法。
实用应用程序：通过这些应用程序，您可以毫不费力地共享文件、监控支出并简化创意组织流程，从而使日常工作变得更加轻松。
专业工具：使用专为详细文档搜索和综合数据库管理等工作定制的高级应用程序。
通过其他应用程序市场发布的应用程序必须经过公证程序，以确保它们不含恶意软件，但苹果公司对内容没有限制，因此可能没有资格进入 App Store 的应用程序也可以通过其他方式发布。
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