欧洲第三方 iPhone 应用商店 Setapp 官宣 5 月 14 日正式上线

创意和设计软件：利用专为照片动画、文档创建等设计的直观工具，释放你的创造潜能。

生活方式与生产力：利用各种应用程序改善你的日常工作，帮助你养成更好的生活习惯，随时了解最新消息，并有效管理你的笔记和想法。