Anthropic 宣布在欧洲推出 Claude 聊天机器人，精通多种语言

IT之家 5 月 14 日消息，人工智能初创公司 Anthropic 宣布其生成式 AI 助手 Claude 将于当地时间周二在欧洲上线，该公司的基础软件产品已经在欧洲各地的金融和酒店等行业获得了一定的吸引力。

Anthropic 还将提供付费订阅版本，名为 Claude Pro，向用户开放其所有模型（包括最先进的 Claude 3 Opus）。此外，Anthropic 还推出了面向企业的 Claude Team 订阅计划，月费 28 欧元（IT之家备注：当前约 219 元人民币，不含增值税）。

Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 表示：我们非常重视准确性、安全性和隐私，亚马逊和谷歌将帮助该公司满足欧盟对企业数据使用的更严格限制。

Anthropic 表示，Claude 精通法语、德语、意大利语、西班牙语和其他多种欧洲语言。IT之家注意到，Claude 之前已经在英国免费提供 Web 和移动客户端服务，但 Anthropic 表示这是该产品首次面向欧盟（英国现在不属于欧盟）以及挪威、瑞士和冰岛等非欧盟国家的用户推出。

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