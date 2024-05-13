Anthropic 修改服务政策：允许第三方将自家 Claude 等 AI 模型用于“未成年人产品”中

IT之家 5 月 13 日消息，Anthropic 上周更新自家服务政策，宣布将从 6 月 6 日开始将开放未成年人使用自家 AI 模型服务，同时在条款中更明确地禁止将相关 AI 用于“侵犯用户隐私”等目的。

IT之家注意到，Anthropic 做的第一件事就是将他们的 EULA 措辞从“建议使用政策”（Acceptable Use Policy）改名为“使用政策”（Use Policy），相对强硬地声明了用户的责任。

此外，Anthropic 宣布虽然他们禁止 18 岁以下用户使用自家 Claude 系列 AI 模型，但该公司宣称由于他们注意到了 Claude 模型潜在的教育用途，因此在经过斟酌后公司目前允许将 Anthropic API 整合到“未成年人用的产品”中。

Anthropic 同时更新其条款，明文禁止使用他们的 AI 开发出能够辨识人类情感的系统或技术，而在“高风险使用场景”（如医疗决策、法律指引、财务、保险、学术测试、媒体内容生成）等方面，也必须遵循额外的安全措施，否则需要用户自行承担责任。

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