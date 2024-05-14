梅琳达・盖茨宣布辞去盖茨基金会联席主席职务，分得 125 亿美元继续慈善

IT之家 5 月 14 日消息，梅琳达・盖茨今日在社交平台 X 上发布声明称，她将辞去比尔及梅琳达・盖茨基金会联席主席的职务，以推动她的慈善事业“进入新的篇章”。

梅琳达表示，经过深思熟虑，她决定辞去比尔及梅琳达・盖茨基金会联合主席的职务。6 月 7 日将是她在基金会的最后一天。

梅琳达称现在正是她前进的时候 —— 进入慈善事业的下一个篇章。对于美国和世界各地的妇女和女孩来说，“这是一个关键时刻，那些为保护和促进平等而奋斗的人们迫切需要支持”。

根据梅琳达与比尔・盖茨达成的协议条款，在离开基金会后，她将获得额外的 125 亿美元（IT之家备注：当前约 905 亿元人民币），用于其为妇女和家庭所做的工作。

梅琳达・盖茨和比尔・盖茨于 2021 年宣布离婚，结束了 27 年的婚姻。两人曾表示，他们将继续共同为名下的慈善基金会工作。

盖茨基金会则在 2021 年 7 月宣布，如果他们决定不能再继续合作，那么梅琳达可以从联合主席职位上退下来。看来现在已经到了那个时候。

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