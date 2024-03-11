马斯克旗下慈善基金会运作方式引质疑：巨额捐赠被指存利益输送

IT之家 3 月 11 日消息，特斯拉和 SpaceX 等公司的掌门人埃隆・马斯克是当今世界顶尖的富豪之一，然而其名下慈善基金会的运作方式却引发了外界质疑。

据纽约时报报道，位于得克萨斯州南部、经济落后的卡梅伦县，是马斯克旗下 SpaceX 公司的火箭发射基地所在地。在 2021 年 3 月之前，马斯克的慈善基金会从未向该县有任何捐赠记录。巧合的是，当月发生了 SpaceX 火箭爆炸事故，导致当地一片狼藉。事故发生后仅仅 82 分钟，马斯克基金会就宣布捐赠 3000 万美元，用于资助卡梅伦县的学校建设和布朗斯维尔市中心区的复兴。

作为全球数一数二的富豪，马斯克的慈善事业规模本应能产生巨大的社会影响力。然而，与致力于改善非洲医疗卫生状况的比尔・盖茨以及积极推动美国教育改革的沃尔顿家族等慈善家不同，马斯克的慈善行为似乎更像是利益输送，主要用于为他本人的公司牟利并享受巨额税收减免。

自 2020 年以来，马斯克向其慈善基金会捐赠了价值超过 70 亿美元（IT之家备注：当前约 504 亿元人民币）的股票，使其成为美国规模最大的慈善基金会之一。令人吃惊的是，马斯克的基金会并没有聘请任何工作人员。管理数十亿美元资金的董事会只有马斯克本人和两名志愿者，其中一名志愿者每周的平均工作时间仅为 6 分钟。根据 2022 年的记录，该基金会全年的捐赠总额仅为 1.6 亿美元，比法律规定的少了 2.34 亿美元，差额在全美所有慈善基金会中排名倒数第四。

尽管没有法律强制马斯克设立慈善基金会，他本人也一直坚称其商业帝国才是改善世界的最佳途径。然而，既然已经成立了非盈利组织并享受了税收减免优惠，法律就要求该基金会必须真正服务于公众利益，避免沦为个人牟利的工具。

纽约时报的一项调查发现，在 2021 和 2022 年，马斯克基金会大约一半的捐赠都与马斯克本人、其雇员或旗下公司存在利益关联。例如，该基金会向 SpaceX 的主要客户提供了 5500 万美元的捐款，用于帮助其履行慈善承诺；向发生火箭爆炸事故的得克萨斯州卡梅伦县捐赠了数百万美元；另外还向两所与马斯克公司密切相关的学校提供了捐助，其中一所位于 SpaceX 园区内，另一所则毗邻马斯克员工的新居住区。

城市政策研究所专门研究慈善事业的本杰明・索斯基斯（Benjamin Soskis）博士表示：“马斯克在公众形象方面特立独行，但在慈善领域的表现却乏善可陈，这形成了巨大的反差。” 截至发稿，马斯克本人尚未对此作出回应。

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