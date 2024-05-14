新一期 Top500 超算榜单出炉：Frontier 继续第一，Aurora 破 E 级大关仍位第二

IT之家 5 月 14 日消息，新一期的 Top500 超级计算机榜现已出炉。在这份每半年更新的榜单中 Frontier 超算再次蝉联第一，而 Aurora 超算虽然突破了百亿亿次（EFlop/s）级大关但仍居第二。

本次 Top500 榜单的前十名仅有一个变化：

瑞士国家超级计算机中心的 Alps 超算以 270 PFlop/s 的 Rmax LINPACK FP64 算力空降榜单第六，将基于 IBM POWER9 处理器和英伟达 Volta GV100 计算卡的 Sierra 超算挤到十名开外。

头部方面，Frontier 在算力上略有提升，达到 1.206 EFlop/s。

而 Aurora 有了长足的进步，这台基于英特尔至强 Max 处理器和 Data Center GPU Max 的超算从 585.34 Flop/s 增至 1012 PFlop/s（成绩基于 87% 系统规模）；

不过 Aurora 的装机功率也从 14.687 MW 提升到 38.698 MW，远高于 Frontier 现在的 22.786 MW。

▲ Aurora 超算刀片服务器。图源英特尔新闻稿

在能效榜单 Green500 方面，英伟达 Grace-Hopper Superchip 成为最大赢家，三台基于该硬件方案空降能效指数前三，分别是位于德国的 JEDI、位于英国的 Isambard-AI 第一阶段和位于波兰的 Helios GPU。

IT之家在此附上 Top500 榜单的原文地址，有兴趣的小伙伴可点击进一步了解详细信息： 点此链接

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