消息称 Meta 正开发内置摄像头 AI 耳机，可识别物体翻译外语

IT之家 5 月 14 日消息，据外媒 The Information 报道，Meta 正在探索开发带有摄像头的 AI 耳机，希望这种设备能用来识别物体和翻译外语。

三位“内部人士”透露，该项目的内部名称为 Camerabuds，目前还不清楚该产品的最终设计将是入耳式耳机还是头戴式耳机，不过 Meta 的 CEO 扎克伯格已经尝试过几种可能的设备设计，但他对这些产品原型都不满意。

此外，内部人士表示，Meta 公司领导层原本预计在今年第一季度正式批准一款原型设计，但许多测试人员发现大量问题，包括长发可能会遮挡耳机上的摄像头、耳机重量太大 / 续航太短、发热影响体验等。

除了 Meta 外，几家其他科技公司也在研发 AI 可穿戴设备，包括 Humane 和 Rabbit 在内的几家初创公司最近也推出了自家“AI 专用设备”，不过据IT之家此前报道，相关产品由于订阅费及“套壳”受到外界质疑。

Meta 内部人士表示，包括扎克伯格等 Meta 领导层目前都希望加速 AI 耳机的开发过程，因为他们相信 Meta 的竞争对手也将开发类似的设备。

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