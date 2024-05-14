消息称中国商飞开始着手设计 C939 远程宽体飞机，已有可测试原型

IT之家 5 月 14 日消息，据南华早报 5 月 13 日晚消息，在推出窄体 C919 飞机几个月后，消息称中国商飞已开始研发 C939，这是一款新型宽体喷气式飞机，有望与波音和空客展开竞争。

消息人士透露，中国商飞已经勾勒出这款新飞机的初步设计，尽管这些早期概念还需要很多年才能实现。一位知情人士表示，这是一个可测试的原型。

与此同时，第二位消息人士称，C929 —— 中国商飞另一款正在开发的宽体飞机，设计飞行里程长达 12,000 公里（7,500 英里），可用于国际航线，在某些方面可与波音 787 梦想飞机等主流竞争对手相媲美。

根据空中客车公司、波音公司和国际航空运输协会的不同预测，中国有望在未来几十年内超越美国，成为全球最大的航空服务市场，具体是在 2030 年代或 2040 年代超越美国。

中国民航上海航空器适航审定中心副主任、C919 型飞机型号合格审定审查组组长揭裕文曾表示，中国商飞正开展适航申请前的相关工作，预计年底向民航局提出型号合格证申请。

IT之家注意到，上个月中国商飞发布消息称，C929 项目联合攻关启动大会 4 月 15 日在中国商飞公司召开。与会专家分为总体气动、机体结构、复材结构、航电电气、机械系统、推进系统等六个专题组，开展为期一周的研讨。

C929 是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式远程宽体客机。C929 基本型座级 280 座，航程 12000 公里，可以广泛满足全球国际间、区域间航空客运市场需求。

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