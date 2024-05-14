东半球最强法务部出手，任天堂 Switch 手柄漂移集体诉讼案再遭驳回

IT之家 5 月 14 日消息，在任天堂 Switch 整个生命周期中，我们关于 Joy-Con 手柄最常听到的言论往往不是说它有多好用，而是摇杆漂移的问题。

Game File 的 Stephen Totilo 发现，由 Diaz 和 Carbajal 提起的两起任天堂 Switch“Joy-Con 手柄漂移”集体诉讼案现均已被驳回，这意味着广大玩家针对 Joy-Con 手柄漂移问题起诉任天堂的五年努力最终以失败告终。

值得一提的是，实际上还有第三起集体诉讼：Sanchez 诉任天堂案，但该案早在 2022 年就被驳回了，成功维持住了任天堂“东半球最强法务部”的名号。

IT之家查询发现，任天堂曾在 2020 年因为 Joy-Con 手柄飘逸问题而道歉，还向在北美、欧洲等地的玩家提供了免费维修服务，但他们反对任何诉讼。任天堂表示提起诉讼的玩家受 Switch 用户协议的约束，必须通过私人仲裁解决问题，而不是集体诉讼。

值得一提的是，任天堂总裁古川俊太郎前几天还宣布 Switch 继任者的消息将在“本财年”内公布，而之前有传闻称新主机可能将配备磁吸式 Joy-Con 手柄。

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