任天堂工程师暗示：Switch Joy-Con 手柄漂移问题永远不会完全修复

IT之家 10 月 8 日消息 任天堂 Switch 一直存在的问题之一是 Joy-Con 手柄漂移，这是一种玩家即使没有接触到手柄上的操纵杆也会出现错误输入的现象。多年来，任天堂在这个问题上一直比较沉默，且该公司拒绝评论配备 OLED 屏幕的新任天堂 Switch OLED 是否修复了这个问题。但在今天，任天堂打破沉默，并暗示 Joy-Con 漂移问题可能永远不会被完全解决。

在一份关于任天堂 Switch OLED 开发的新问答中，该公司透露，其一直在稳步地对 Joy-Con 进行改进，试图让它们更加可靠。2019 年的 Switch Lite 附带的操纵杆与 2017 年的原始 Switch 中的操纵杆不一样，它们不断得到完善。

但同时担任任天堂技术开发部总经理的任天堂高管 Ko Shiota 基本上表示，随着时间的推移，Joy-Con 总会磨损。

你的意思是，基本上，只要零件有物理接触，磨损是不可避免的？ Shiota：是的，例如汽车轮胎会随着汽车的移动而磨损，因为它们是在与地面不断摩擦中旋转的。因此，在同样的前提下，我们问自己如何能提高耐用性，不仅如此，如何能使操作性和耐用性共存？这是我们正在不断解决的问题。

该公司表示，OLED 版本所使用的操纵杆“是具有所有改进的最新版本”，现在发货的初代任天堂 Switch、Switch Lite、Joy-Con 控制器和 Pro 控制器所配备的操纵杆也是如此。副总经理 Toru Yamashita 说：“自推出以来，模拟杆部件一直在不断改进，我们仍在努力改进。”

IT之家了解到，OLED Switch 今日发售，上述改进是否有大的作用还不得而知，但似乎任天堂从未期望完全解决 Joy-Con 漂移问题。