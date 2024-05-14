Steam“无限重玩游戏节”开启：《群星》56.4 元、《雨中冒险 2》40 元等

IT之家 5 月 14 日消息，Steam 平台今天开启“无限重玩游戏节”活动，号称是“为了那些具有高重玩价值的游戏而设”，活动主要涉及 Rouge 和沙盒 / 策略类作品，包含《雨中冒险 2》《矮人要塞》《死亡细胞》《暗黑地牢》等迎来折扣。

据悉，本次活动将在北京时间 5 月 21 日凌晨 1 点结束，目前 Steam 点数商店也上线了免费动画贴纸、动画头像与头像边框各一款，感兴趣的IT之家小伙伴可以前往领取。

IT之家同时整理部分国区折扣游戏价格信息如下：

《群星》原价 188 元，3 折后 56.4 元

《十字军之王 3（Crusader Kings III）》原价 218 元，4 折后 87.2 元

《寓言之地》原价 78 元，65 折后 50.7 元

《Rabbit and Steel》原价 58 元，9 折后 52.2 元

《小丑牌》原价 54 元，9 折后 48.6 元

《Europa Universalis IV》原价 188 元，3 折后 56.4 元

《雨中冒险 2》原价 80 元，5 折后 40 元

《死亡细胞》原价 80 元，5 折后 40 元

《Returnal》原价 414 元，6 折后 248 元

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