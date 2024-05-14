问界新 M5 明日开始交付：全系车型标配激光雷达，24.98 万元起

IT之家 5 月 14 日消息，AITO 汽车官方今日宣布：问界新 M5 将于 5 月 15 日正式开启全国用户交付。

这款车型于 4 月 23 日上市，官方指导价区间为 24.98-27.98 万元。新车在外观等方面进行了小幅优化，并针对车辆配置与智驾系统进行了升级。

根据此前的数据，鸿蒙智行全系车型 4 月份交付量为 29,632 辆。鸿蒙智行 5 月 1 日-4 日全系车型大定突破 8600 台。伴随着新 M5 的交付，预计鸿蒙智行以及问界系列的交付数据将会在 5 月迎来新高。

问界新 M5 定位高颜都市性能 SUV，四驱版零百加速 4.3s，最大扭矩 675N・m；全新的增程 MAX 版可选，其 CLTC 工况综合续航可达 1440km，纯电续航也能达到 255km。

问界新 M5 全系标配激光雷达，包括了毫米波，机器视觉，超声波，融合感知系统，全系标配“全国都能开”的“最强智驾”，“哪怕和特斯拉相比也是最好”。此外，问界新 M5 新增遥控泊车功能，面对超窄车位停得进，下得来，智能便捷，优雅随心。

IT之家附售价信息：

新 M5 增程 Max：增程后驱 24.98 万元

新 M5 纯电 Max：纯电后驱 26.98 万元

新 M5 增程 Max RS：27.98 万元（四驱，赠送各种选配）

5 月 31 日前下定，还可享价值 3.7 万的选配权益。

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