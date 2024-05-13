科大讯飞：与华为、韩端机器人在人工智能领域始终保持良好的合作与交流

IT之家 5 月 13 日消息，近日有投资者在互动平台向科大讯飞询问：“公司与华为鸿蒙在 AI 应用领域的合作还有哪些规划？”

对此，科大讯飞回答表示：

您好，公司与华为、韩端机器人在人工智能领域始终保持良好的合作与交流。2024 年 3 月 26 日，科大讯飞与鸿蒙生态签约，双方将在技术创新、产业应用、商业合作等领域开展全方位、深层次的合作，共建人工智能产业生态。

IT之家注意到，今年 3 月科大讯飞与华为在安徽合肥举行了一场鸿蒙合作签约仪式，将启动基于华为鸿蒙操作系统的原生应用开发工作。

科大讯飞将其旗下包括讯飞星火、讯飞同传、讯飞语记、智学网、讯飞 AI 学、羚羊等在内的 16 个 App 进行鸿蒙原生应用开发，并已将讯飞输入法、讯飞听见 App 纳入合作伙伴之列。

科大讯飞近年在人工智能方面进行了大量开发，4 月 26 日该公司宣布讯飞星火大模型 V3.5 春季上新，带来新增功能大致如下：

支持长文本、长图文、长语音的大模型上新，首发星火图文识别大模型，快速识别和学习多类型海量知识，行业场景下的回答更专业、更精准。

星火合同助手首次上线，审核规避合同风险、提炼总结关键要素、一键起草合同文件。星火智能评标助手升级，投标文件解析更高效。

“多情感超拟人合成”和“一句话声音复刻”首发，实现更生动、更具个性化的表达。

星火智能体平台发布，解决大模型企业落地最后一公里，为员工打造专属助理。

此外，讯飞 AI 学习机、星火智慧黑板、星火科研助手也进行了升级。

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